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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в «Большую семерку»

РФ нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока Кремль не начнет уважать территориальную целостность других государств.

Комитет по иностранным делам Конгресса единогласно принял резолюцию, которая выступает против участия России в Большой семерке.

Предложение внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе говорится, что РФ нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств, сообщает nv.ua.

Выступая в комитете, Сирейс отметил, что после агрессии в 2014 году против Украины, Россия стала «только хуже действовать на международной арене».

24−26 августа во Франции состоялся 45-й саммит лидеров стран Большой семерки. Встреча прошла в городе Биарриц.


Перед переговорами, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно" поддержал бы возвращение России в G8.

Также Трамп выступил за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммитгруппы в 2020 году в качестве гостя.

Большинство лидеров G7 отказались поддержать идею Трампа, так как причины исключения РФ из клуба остаются в силе.
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