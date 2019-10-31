Комитет по иностранным делам Конгресса единогласно принял резолюцию, которая выступает против участия России в Большой семерке.





Предложение внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе говорится, что РФ нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств, сообщает nv.ua





Выступая в комитете, Сирейс отметил, что после агрессии в 2014 году против Украины, Россия стала «только хуже действовать на международной арене».





24−26 августа во Франции состоялся 45-й саммит лидеров стран Большой семерки. Встреча прошла в городе Биарриц.









Перед переговорами, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что "безусловно" поддержал бы возвращение России в G8.





Также Трамп выступил за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммитгруппы в 2020 году в качестве гостя.





Большинство лидеров G7 отказались поддержать идею Трампа, так как причины исключения РФ из клуба остаются в силе.