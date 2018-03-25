Народ Беларуси против объединения с Россией в одно государство

«Политическая вакханалия» в разгаре: всех неугодных кандидатов в депутаты снимают с избирательной гонки. Уровень жизни в стране стремительно падает – руководству страны, кажется, нет до этого дела.





О ситуации в стране и вокруг Беларуси рассуждает Александр Комаровский, ветеран афганской войны, председателем организационного комитета по созданию «Международного Союза ветеранов боевых действий».

Афганцы втянуты в гибридные войны

Афганская война стала величайшей ошибкой бывшего руководства СССР, против чего выступил единственный человек из Политбюро ЦК КПСС - Андрей Громыко, министр иностранных дел. Страна была втянута в десятилетнюю войну на сложном театре военныхдействий и вовлечена в непонятные нам интересы. Мир отреагировал крайне отрицательно, против СССР были введены санкции, страна выдохлась материально, народначал осмысливать все негативы - и в результате развалилось государство. Именно та война уничтожила великую державу, а мы –ветераны разошлись по своим новым государственным объединениям со всеми старыми проблемами и добавлением новых.





фото архивное, из открытого доступа





Основная масса населения глубоко сожалеет о развале великой страны, ибо нужно честно признать, что народы потеряли большие социальные блага той системы. Сегодня к руководству в постсоветских странах пришли обычные популисты, бездари и откровенное ворье, усиленными темпами начала развиваться коррупция, казнокрадство, политический бандитизм и прочие негативы.





Страны СНГ, проросшие сквозь труп СССР, потеряли идеологию, политические партии создавались только карманные, семейные для обслуживания интересов определенных кланов, личная нажива властных структур вышла на первый план.Ветераны наших стран оказались в режиме выживания, а в некоторых государствах - и в режимах военных действий, причем по разную сторону фронтов. Стреляя друг в друга, Молдову и Грузию мы пропустили и не осмыслили, но конкретная и позорная война России против Украины нас очень задела.









Гибель огромного количества людей с обеих сторон, гнусная российская пропаганда России против Украины, которая защищает свою землю от агрессии, садистские пытки украинских военнослужащих и полное включение «автоматического дурачка» со стороны российской пропаганды: мол, не мы устроили бойню, нас там нет. Мы прекрасно видим и понимаем всю негативную роль в этих преступлениях - участие российских ветеранов в данных безобразиях. Также мы понимаем цели путинского руководства по созданию очагов напряженности на территориях бывших советских республик - надо отвлечь собственный народ от внутренних проблем и насильственным путем попытаться восстановить подобие СССР. Хотя этот вопрос можно было решать гораздо проще – без войн, подлостей, потери международного авторитета, для этого есть хороший китайский метод - расстрелять своих казнокрадов, коррупционеров и создать нормальную и цветущую жизнь для своего народа с гарантией такой же жизни для всех вступивших добровольно в СОЮЗ. Очередь бы стояла из желающих. Я специально хочу несколько шире пояснить поставленный вопрос. Мы, в оргкомитете, начали думать, как международным ветеранам войн и конфликтов организоваться в общую организацию и способствовать прекращению братоубийственной войны в Украине, а в перспективе стать проводником мира и стабильности на земле, одергивать своих начальников, чтобы они по своей тупости или безрассудству не нажали на ядерную кнопку, это касается всех стран, не только России.





Вот в этом и заключается главная цель общественной организации. Мы будем проповедовать общечеловеческие ценности - это человек, его нормальная жизнь долголетняя и безопасность. На данном этапе мы враги российской пропаганды и внешней агрессивной политики России!

Посиделки у президента всегда вызывают раздражение

Все проблемы в Беларуси связаны с проводимой антинародной внутренней политикой, ошибками внешнеполитического курса, полного непрофессионального и бездарного руководства всей вертикали власти.





Называю вещи своими именами. Главной причиной всех бед и поражений являются кадры, включая и самого президента, крайне низкий уровень депутатов всех уровней и чиновников вертикали, так как подбор их ведется не по деловым качествам, а по имитации преданности. Из этих категорий формируются политработники, КГБ, труженики милиции. То есть те люди, которых близко нельзя допускать до серьезной работы. Где нормальные и опытные кадры армии – инженерно-технический состав, руководители тыла, штабные работники, командиры соединений? Этилюди знают по своему большому опыту, что такое ответственность и как нужно относиться к порученному делу. У меня всегда вызывает чувство раздражения, когда наблюдаю посиделки у президента, где все присутствующие с карандашами в руках и все что-то пишут, или, например, как осмотр коровника на его родине, где коровы по самое вымя стоят в навозной жиже, но бездельники там четко все записывают. Где они были бы утоварища Сталина после такого осмотра?





фото: sputnik.by Виктор Толочко, Минск, март, 2017





Слабак Александр Григорьевич, совсем не диктатор, к сожалению, но и не демократ. Как серьезный недостаток отмечаю - отсутствие государственной идеологии, которая бы сдерживала многие негативы в обществе, заботилась о человеке и консолидировала массы на защиту Отечества. Работники есть, средства расходуются, а где программа действий – каким должен быть настоящий белорус в «процветающей» стране?









Этот вопрос конкретносвязан с безопасностью государства и народа. И я больше чем уверен, что ни один из чиновников не доложил президенту по данному вопросу, хотя ответ на него прост, как пареная репа. Отмечаю крайне неудовлетворительную работу депутатов, которые голосуют, как пионеры, не думая, ведь они могли бы вскрывать местные проблемы и общегосударственные. По этой причине у них крайне низкий процент уважения. К примеру, возьмем город Жодино. Серьезный город в 70.000 человек, с мощной промышленностью, много финансов, миллионеров вырастили при БЕЛАЗе достаточно. В городе уже несколько лет нет ЛОР-врача, по нескольким направлениям по одному доктору,возраста почти пенсионного, в больнице нет современного медоборудования, нет МРТ, который крайне нужен для определения серьезных заболеваний . Я год назад лежал в неврологии, из 5 человек палаты трое цветущих мужиков умерли из-за инсультов, ибо у врачей только резиновые молотки, которыми стучат по коленям. Это стыд и позор для всейсистемы вертикали и жодинских властей, в том числе. Но кабинеты милиции, спецслужб, чиновников, прокуратуры – заполнены под завязку.





Например, проблемы ветеранов при коммунистах и при Шушкевиче мы решали с властью на 90% в течение одних суток, к любому начальнику, вплоть до губернатора и министра, можно было дозвониться, а вот с народным президентом вообще почти не решаются озвученные вопросы. Мы предлагали президенту ввести в стране общественный контроль за бездеятельностью и произволом вертикали и всех служб, много проблем можно было снять и повысить уважение к государевым людям и сэкономить средства. Добавлю еще один негативный случай, связанный с бездарными документами, которые готовит белорусский чиновник.









Существует указ президента РБ No667, где прописана процедура выделения земельных участков под застройку через аукционы с выплатой серьезных сумм и где нет исключений для ветеранов войн и других заслуженных категорий граждан. Ветерану Сергею Зуенку, заслуженному хлопцу, десантнику, имеющему серьезную контузию фронтовую понадобился земельный участок, в старые времена мы бы решили проблему одним звонком в приемную начальника, который выпустил документ, но сейчас времена крайне бюрократичны и чиновник не будет рисковать своим служебным местом, чтобы написать или подписать ходатайство. После обращения ветеранской общественной организации на имя президента меня пригласили на комиссию в Миноблисполком, там отказали, на второе обращение – та же реакция. Хотяпоставленный вопрос не стоит и выеденного яйца, земель в Смолевическом районе предостаточно, деревни заросли бурьяном; ветеран просил участок в чахлой полувымершей деревне, где нет ни единого трудоспособного жителя, за исключением нескольких алкоголиков, пенсионеров и дачников, хотя до Великой Октябрьской революции 1917 года здесь была школа, 500 человек жильцов, два стада коров, табун лошадей и нормальная жизнь. Факт отказа мы считаем просто омерзительным со стороны власти.





Уважаемые люди страны- ветераны войны обращаются к своему президенту, а не к мелкимчиновникам, не способных решать элементарные вопросы

Лично я на «выборы» не пойду

На мой взгляд, ничего хорошего белорусскому народу ждать не следует. Так называемые «выборы» пройдут по старой, накатанной годами схеме, бездари и трусливые чиновники останутся на своих местах, коррупция во власти и гонение против честных людей не уменьшится и после того. После заявления Ермошиной, что проверять бюллетени проверяющим не дадут, то я лично на такое шоу не пойду. После того, как она прибыла с украинских нормальных выборов, она две недели произнести не могла таких крамольных слов, но сейчас осмелела и чувствует мощную поддержку. Полностью «черные» дни наступят для нас после окончательного утверждения «интеграции» с Россией и потери независимости, создания общей армии и т.д. Гробы будем получать каждый день: и от путинских войн, от армейской дедовщины (а в российской армии полный бардак, ибо нет тех советских офицеров, которые сдерживали ситуацию в советской армии). Короче нам – белорусам крупно не повезло с соседом, который на протяжении многих веков нас уничтожал. Плохо, что многие люди не понимают той большой беды, которая нас ожидает в случае объединения.









Позиция А.Лукашенко меня серьезно настораживает. Беларусь должна быть свободной, независимой и нейтральной страной, страной для своего народа! С кем объединяться?





REUTERS/Vasily Fedosenko





Россия и русский народ не представляют большой опасности, но угрозу представляет политический курс российского руководства, его агрессивная сущность. Вы внимательно досмотрите хоть одну телепрограмму с деятелями типа Жириновского и других, там открытые призывы – бомбить, зачистить, захватить, уничтожить и так далее, такое ощущение, что они открыто провоцируют третью Мировую войну с ядерной начинкой. Да и сам Путин начал заговариваться про РАЙ, близость к Богу. Россия, имея огромные природные богатства, приближается к экономическому краху, все разворовывается чиновниками, население нищает, вымирает, спивается, правоохранительная система разрушена, нет ни одной политической силы /партии/, которая бы регулировала мораль в обществе; провластная партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» превратилась в партию воров и проходимцев, Россия изгой на международном уровне.

С кем объединяться?

В государстве Путин ничего не решает для народа, поднят возрастной пенсионный возраст, высокие чиновники морально подготавливают общество к полной отмене пенсий, Сибирь выгорает, китайские братья заполняют территории, уже якутские шаманы взбунтовались против Путина и его воровской системы.



