Чем Лукашенко-2019 отличается от Лукашенко-2010?

Что “выборы” будут проводиться не так, как они проводятся и, что оппозиции власть позволит выбраться из гетто?





Откуда берутся наивные представления о том, что система может демократизироваться, откуда эта святая вера в то, что диктатор перестанет вдруг быть тираном?





Украина.ру.





Наверное, “пример” Назарбаева стал таким воодушевляющим. Неужели Лукашенко 2019 отличается от того, который был в 2010 году? Да, он постарел на 9 лет, но он не стал мудрее или менее воинственным. Диктаторам это не свойственно.









Если сегодня нет террора по отношению к оппозиции, так это только потому, что оппозиционное движение ослабло и практически развалилось, оно дерадикализировалось. Террор, или репрессии, остались. Система контроля и подавления осталась, только объектов давления стало меньше и они стали тише и незаметнее.







