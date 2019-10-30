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Состояние племянника Путина оценили в $1,25 млрд. Это ж сколько тогда у дяди!

Сын двоюродной сестры президента РФ Владимира Путина, 51-летний Михаил Шеломов может обладать состоянием в 1 миллиард 250 миллионов долларов.


Став миллиардером, бывший сотрудник фотоателье продолжает жить в скромном таунхаусе на окраине Петербурга и лично следить за яблонями в селе, где родилась мать Путина. Его историю рассказывает издание "Проект", передает svoboda.org

Шеломов по образованию инженер-оптик, но по специальности не работал ни дня, рассказывает издание. Он работал на стройках и фотографом в фотоателье, пока в 2002 году не устроился в петербургский офис "Совкомфлота" "специалистом по разным вопросам".

В 2004 году Шеломов занялся бизнесом, купив у "Газпрома" 13,5 процента акций страховщика "Согаз". Исходя из стоимости сделки, компания Шеломова должна была заплатить за акции около 14 миллионов долларов. 

В 2007 году он стал совладельцем банка "Россия", принадлежащего старому другу Путина – Юрию Ковальчуку, писала газета "Ведомости". Другой пакет акций "России" Шеломову принадлежит через компанию "Платинум". 

"Платинум" через структуру собственности был связан с компаниями, под контролем которых находится водочный бренд "Путинка", одна из них связана с другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным и СМП-Банком, владельцами которого являются еще два члена ближнего путинского круга – Аркадий и Борис Ротенберги.

В рейтинге богатейших бизнесменов России племянник Путина мог бы занять 81-е место. По подсчётам "Проекта", сейчас племяннику Путина принадлежат 8 процентов акций банка "Россия", компания "Согаз-недвижимость" и половина фирмы "Игора Драйв", которая построила гоночный комплекс в Приозерском районе Ленинградской области. Плюс он владеет акциями крупнейшего страховщика "Согаз". 

По подсчётам "Проекта", доля бизнесмена оценивается более чем в один миллиард долларов, такую же оценку даёт журнал Forbes.


Сам Шеломов, похоже, живёт очень скромно. Два раза в неделю он приезжает в охраняемый ФСО посёлок, где родилась мать Путина, и ухаживает там за яблонями. Во дворе стоят баня и построенный миллиардером нужник. 

В остальное время он живет в Петербурге. Его квартира – в поселке таунхаусов на окраине города, в 2017 году телеканал "Дождь" оценивал стоимость недвижимости в 18 миллионов рублей, примерно в трёхдневный доход бизнесмена. 

Означает ли это, что предприниматель лишь номинальный владелец своего состояния, "Проект" не уточняет.
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