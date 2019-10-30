58-летний мэр города владеет квартирой площадью 80 квадратных метров, дачей площадью 70 квадратных метров и шестью сотками земли, на которых эта дача стоит. Также во владении господина Николайкина легковушка «Volkswagen Vento», сошедшая с конвейера аж в 1996 году.





Не смотря на то, что зарплата председателя горисполкома превышает номинальную начисленную среднемесячную заработную плату в Витебске за 2018 года более чем в четыре раза, его доход далеко не самый большой среди кандидатов.





Так, 33-летняя директор открытого акционерного общества «Витебский универмаг» Светлана Горваль за 2018 год получила доход в размере 66 409 рублей 30 копеек. Да и машина у нее посвежей — корейский внедорожник «SsangYong Kyron» 2011 года выпуска. А на шести сотках у госпожи Горваль стоит не дача, а коттедж общей площадью 133 квадратных метра.









Немного от нее отстал 38-летний Максим Наумович, который одновременно является заместителем директора по производству унитарного предприятия «Элект» ОО «БелТИЗ» и заместителем директора по коммерческим вопросам ОАО «Данко» — за прошлый год его доход составил 64 124 рубля 54 копейки. Господин Наумович владеет «Mercedes Benz S350» 2008 года выпуска и «Renault Logan» нынешнего года, а вот недвижимости у него нет, зато имеются акции нескольких предприятий.





Больше мэра заработал и 40-летний Юрий Егоренков, который работает директором ООО «Таганское» и в 2018 году получил 44 570 рублей 55 копеек. У него есть земельный участок

площадью 9,85 соток в агрогородке Новка и доля в уставном фонде ООО «Таганское». Егоренков, как и Наумович, представляет Либерально-демократическую партию.





Больше кандидатов в депутаты, чей годовой доход превысил бы 20 000 долларов, в Витебске нет. К этой четверке лидеров со значительным отставанием смогли приблизиться только ректор ВГУ Алексей Егоров с доходом в 36 535 рублей 66 копеек и заместитель директора по общим вопросам филиала «Витебская ТЭЦ» Александр Каплевский получивший 33 476 рублей 37 копеек.





В 2019 году средняя месячная зарплата белорусских депутатов Палаты представителей Национального собрания была 3687 рублей 25 копеек. Такой вывод можно сделать из информации о республиканском бюджете, опубликованном в начале февраля депутатом Анной Канопацкой. Владимир Андрейченко, который является председателем этой палаты, за 2018 год получил 72 101 рубль 38 копеек, т.е. чуть больше 6000 рублей в месяц.