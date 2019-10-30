Все посольства Израиля в мире закрылись

Сообщения о закрытии опубликованы на страницах дипломатических представительств в соцсетях. «Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт», — указали в израильской миссии в России. На сайте посольства в Минске пока никакой информации нет.





Как сообщают СМИ, Минфин Израиля решил нарушить подписанные в июле договоренности и обязать людей соблюдать новые указания. При этом они «противоречат ранее достигнутым условиям и нарушают существующий уже несколько десятилетий порядок», отмечается в сообщении.