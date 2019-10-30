В Минске заявили о нарушениях в использовании бюджета союзного государства
В Минске заявили о нарушениях в использовании бюджетных средств Союзного государства Беларуси и России. Их фиксируют и белорусские контролеры, и российские. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. По его словам, фиксируются "отдельные факты", информирует ria.ru.
"Приходится констатировать, что потраченные средства используются пока не в полном объеме", — говорит Герасимов. Он предложил обсудить эту и другие проблемы, принять решения по повышению эффективности "всех стадий бюджетного процесса".
В среду в Минске проходит совместное заседание коллегий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. На нем было озвучено, что и наша страна, и Российская Федерация полностью выполняют свои обязательства по перечислению денег в бюджет союзного государства.
13:59 30/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение