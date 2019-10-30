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Премьер-министр Ливана уходит в отставку из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири выступил с обращением к стране, в котором заявил, что уходит в отставку.


Вот уже две недели страна охвачена массовыми демонстрациями протеста. Участники демонстраций требовали отставки Харири, реальной борьбы с коррупцией, улучшения коммунальных услуг и изменений в политической системе Ливана.

Протесты, начавшиеся стихийно, охватили все регионы страны, что необычно для Ливана, где как политическая система, так и массовые народные движения традиционно основаны на конфессиональной принадлежности.

Все началось 17 октября в знак протеста против налоговой политики правительства, а именно решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере 6 долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты после этого не улеглись.

Саад Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и стране необходим шок, чтобы выйти из кризиса.

Государственный долг Ливана - один из самых высоких в мире.

В связи с протестами банки закрыты уже 10 дней. Также закрыты многие компании, школы и университеты.


Против демонстрантов выступает радикальное исламистское движение "Хезболла", чьи сторонники уже несколько раз нападали на протестующих.

Во вторник одетые во все черное сторонники "Хезболлы", а также шиитской группировки "Амаль", разрушили палаточный лагерь протестующих в центре Бейрута, подожгли палатки и избили демонстрантов. Они также атаковали созданную демонстрантами баррикаду.

Полиция и войска пытались разделить группировки, для чего им пришлось применить слезоточивый газ.
Источник: ВВС
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