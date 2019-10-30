Ольга Дамаскина: Жаль, что у нас нет настоящих выборов

«Да, резонанс был, – прокомментировала Ольга Дамаскина «Белорусскому партизану» свое выступление.









Мне звонили знакомые, говорили, что случайно включили и уже не переключали, потому что не могли оторваться. Некоторые, правда, жаловались на не очень хороший звук.





В соцсетях тоже пишут хорошие отзывы. Многие спрашивают, где можно посмотреть еще раз. Запись моего выступления есть только в социальных сетях».





Ольга Дамаскина занималась с профессиональным вокальным имиджмейкером и профессиональной певицей Мариной Шукюровой, известной как Руся. Поэтому голос Дамаскиной звучал во время телевыступления почти как у профессиональной телеведущей.









Ольга Дамаскина говорила не только про политику, но и про любовь, родителей, сына, проблемы трудоустройства, медицину. Причем говорила не общими фразами, а всю информацию пропускала через себя. Поэтому выступление получилось еще и немного личным.





«Текст выступления я составляла сама, но я специально говорила о себе, о своих родителях, сыне, потому что мне хотелось через конкретные примеры, через человека затронуть все важные темы, все проблемы нашего общества, – говорит Ольга. – Поэтому, наверное, и получилось убедительно».





В воскресенье Ольга Дамаскина планирует провести пикет-встречу с избирателями. По поводу графика встреч с избирателями Ольга еще думает.





«По опыту прошлых лет знаю, что, как правило, на такие встречи приходит не очень много человек, – говорит кандидат в депутаты Ольга Дамаскина. – А административного ресурса, чтобы были полные залы, чтобы очередь стояла, у меня нет. Поэтому мне, честно говоря, даже жаль тратить на это время…





Кто должен заниматься рекламой подобных встреч? Прежде всего, это в моих интересах. И я планирую расклеивать на подъездах приглашения на эти встречи, информировать о них в социальных сетях.





Но и избирательные комиссии должны быть заинтересованы в организации встреч кандидатов в депутаты с избирателями. Причем чтобы не один кандидат присутствовал там, а чтобы всех сразу было видно.





Это и людям интересно было бы.





Но у нас власть заинтересована, чтобы как можно больше людей услышали выступление только провластного кандидата».





Кстати, дебатов в округе, где баллотируется Ольга Дамаскина, не будет.









«Из семи кандидатов только я одна выразила желание принять участие в дебатах, – говорит Ольга. – В принципе, это было предсказуемо. Власти не нужны эти дебаты, они изо всех сил хотят сделать независимых кандидатов незаметными. Для чиновников лучше, чтобы ярких кандидатов вообще не было видно.





Пока мне многие говорят, что я теряю время, участвуя в парламентской кампании. Честно говоря, очень жаль, что у нас нет конкуренции и настоящих, свободных выборов…»