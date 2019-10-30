Перечень страхов россиян не очень сильно менялся за последние годы, однако по сравнению с июльским опросом "Левады" страх произвола властей поднялся с седьмого на третье место, а страх возврата к репрессиям - с 14-го места на 8-е.

Как отмечает заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков, рост боязни произвола властей во многом является реакцией на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения.





Политолог Константин Калачев считает, что тревоги россиян объясняются жесткими действиями правоохранительных органов во время летних протестных акций в Москве.





"Это ситуативное реагирование, а все остальное архетипично. Хотя и страх стать жертвой произвола властей тоже архетипичен, но тут у него появился мощный триггер", - цитирует Калачева РБК.









В марте свой опрос о главных страхах россиян провел фонд "Общественное мнение", по его результатам в пятерку главных опасений граждан попали страх за детей и внуков, здоровье близких, а также безденежье.





ВЦИОМ публиковал свой последний опрос на эту тему в июле 2017 года и выяснил, что больше всего россияне боятся международных конфликтов и роста цен.





Социологи ВЦИОМ также отмечали, что в целом тревожность граждан России выросла и большинство показателей "заметно превышают данные аналогичных периодов 2016 года и двухгодичной давности".