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«Может, это министерство нам не надо?» Президент раскритиковал Мининформ

На антинаркотическую пропаганду необходимо бросить все ресурсы — от традиционных СМИ до соцсетей. Такую задачу поставил президент во время совещания по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании, пишет TUT.BY

Президент обратил внимание, что наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков.

— Поэтому действовать необходимо на упреждение по линии учреждений образования, здравоохранения и, конечно, прежде всего семьи. Важное значение имеет совершенствование антинаркотической пропаганды с учетом интересов молодежи. Наряду с традиционными СМИ здесь следует активно подключать социальные сети и другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов, — заявил Лукашенко.


Он отметил, что Министерство информации в этом вопросе практически бездействует.

— В этом плане деятельность Министерства информации сейчас малозаметна. Я вообще что-то не вижу этого министерства. Может, оно нам не надо? — задался вопросом глава государства.
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