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В Минске возле здания КГБ прошла акция памяти жертв сталинизма

Вечером 29 октября у КГБ прошла несанкционированная акция оппозиции «Цепь памяти». Участие в ней приняли около 30 человек. Как сообщает БелаПАН,обошлось без задержаний.
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Акция «Цепь памяти» была посвящена памяти жертв сталинских репрессий и приурочена к очередной годовщине расстрела более 100 деятелей белорусской культуры, пишет Тut.by

Среди собравшихся были Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Алена Толстая. Один из активистов пришел в тюремной робе, принес колодки и кандалы. Он заявил, что репрессии в стране будут продолжаться, пока не будет принят закон о люстрации.

За акцией наблюдали большое количество силовиков в штатском, они вели видеосъемку.

После окончания акции участники прошли к расположенному рядом зданию МВД, где также поставили лампадки со свечами. К этому времени лампадки у КГБ были убраны неизвестными.


«Если мы люди, то должны помнить своих невинно убитых, тем более такое количество, — заявил один из лидеров оппозиции Николай Статкевич. — Сталинские репрессии — это первая травма нашего народа, а вторая — война, от которой мы еще не отошли. И мы приходим в это место, откуда увозили десятки тысяч людей на расстрел, где их держали, пытали и убивали».

Политик выразил сожаление, что к участникам акции не присоединились сотрудники силовых ведомств. Он также пообещал, что люди будут приходить сюда каждый год, чтобы почтить память погибших в застенках НКВД.
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