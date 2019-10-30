В Минске возле здания КГБ прошла акция памяти жертв сталинизма

Среди собравшихся были Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Алена Толстая. Один из активистов пришел в тюремной робе, принес колодки и кандалы. Он заявил, что репрессии в стране будут продолжаться, пока не будет принят закон о люстрации.

После окончания акции участники прошли к расположенному рядом зданию МВД, где также поставили лампадки со свечами. К этому времени лампадки у КГБ были убраны неизвестными.

«Если мы люди, то должны помнить своих невинно убитых, тем более такое количество, — заявил один из лидеров оппозиции Николай Статкевич. — Сталинские репрессии — это первая травма нашего народа, а вторая — война, от которой мы еще не отошли. И мы приходим в это место, откуда увозили десятки тысяч людей на расстрел, где их держали, пытали и убивали».





Политик выразил сожаление, что к участникам акции не присоединились сотрудники силовых ведомств. Он также пообещал, что люди будут приходить сюда каждый год, чтобы почтить память погибших в застенках НКВД.

