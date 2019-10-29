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Районные сайты Брестчины продолжают публиковать негативные статьи об оппозиции

На провластных районных сайтах Брестской области продолжается публикация статей негативного характера о кандидатах в депутаты от оппозиции.

Так, на новостном сайте Жабинковского района "Сельская правда" 28 октября было напечатано письмо якобы от жителя Иваново - "пенсионера и краеведа, живущего проблемами своего Отечества". В письме с нейтральной названием "Парламентские выборы в Беларуси" содержится резкая критика выступления на телевидении уже бывшей кандидатки БНФ, активистки «Европейской Беларуси» Полины Шерендо-Панасюк. Автор возмущается ее требованию закрыть Островецкую АЭС и "антиконституционным призывам", на которые "власти не имеют права закрывать глаза".


Сайт lnc.by ("Лунинецкие новости") также не остался в стороне от того, чтобы "зацепить" кого-то из оппозиционных кандидатов. Сегодня, 29 октября, на нем было опубликовано стихотворение "Мальчик и выборы" Сергея Шелеста, который автор вероятно задумывал как иронический. В стихотворении идет речь о мальчике "Леньке", который вернулся из Польши и решил стать кандидатом в депутаты. И в то же время именно по Лунинецкому избирательному округу №13 сейчас баллотируется в депутаты член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Леонид Дубоносов, который работает в Польше. 


Напомним, что примерно две недели назад другие провластные сайты Брестчины массово публиковали и перепечатывали ряд негативных статей об участии оппозиции в выборах.


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