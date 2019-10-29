Резолюция в Палате представителей США о признании геноцида армян будет вынесена на голосование во вторник. Ее поддерживают влиятельные представители как Демократической, так и Республиканской партии, пишет русская служба Би-би-си.





Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях США с Турцией из-за турецкой операции на севере Сирии. Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который назвал текст документа полным "беспочвенных обвинений".





Массовые депортации и убийства армян на территории Османской империи в 1915 году признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде и ряде других стран мира. Турция неизменно протестует против такой трактовки этих событий.







