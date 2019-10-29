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Вслед за убийством лидера ИГИЛ американцы уничтожили и его "правую руку"

В ходе совместного рейда курдских и американских сил на севере Сирии был убит террорист №2 - высокопоставленный представитель "Исламского государства" Абу Хассан аль-Мухаджир.


Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Госдепартамента. Операция состоялась в провинции Алеппо.

Представитель Сирийских демократических сил (СДС) заявил, что аль-Мухаджир стал объектом нападения неподалеку от сирийского пограничного города Джараблус. Его удалось ликвидировать благодаря усилиям разведки СДС и вооруженных сил США, подчеркнул он.

Главнокомандующий СДС Мазлум Абди заявил, что это "продолжение" предыдущей операции", в ходе которой был ликвидирован лидер Исламского государства. Мазлум охарактеризовал аль-Мухаджира как "правую руку" Багдади.

Чиновник Госдепартамента сказал, что аль-Мухаджир действительно выступал в качестве одного из "заместителей" главаря террористической организации, и указал на значительную роль, которую в операции по ликвидации "правой руки" Багдади сыграли курдские силы.

Теперь, по данным Госдепартамента, администрация Дональда Трампа намерена укрепить коалицию, которая будет призвана не допустить возрождения ИГИЛ. 

С этой целью, заявил источник Reuters, несколько десятков министров и представителей различных организаций соберутся в Париже на мероприятии, которое пройдет в Париже при участии госсекретаря Майка Помпео.

"Мы никогда не собирались отказываться от миссии борьбы с ИГИЛ. Это серьезная операция. Она будет продолжена", – заявил чиновник журналистам при условии анонимности.

Опасения по поводу постепенного восстановления "Исламского государства" возникло после того, как Трамп ранее в октябре внезапно решил вывести войска в условиях, когда Турция начала активное наступление на курдов. 

В то же время Трамп согласился разместить американских военных с бронетехникой в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор для защиты от находящихся там нефтяных местоположений от ИГИЛ и "других дестабилизирующих сил". 


В беседе с Reuters представитель Госдепартамента признал, что часть нефти все-таки оказалась в руках режима Асада и России.

В субботу в сирийской провинции Идлиб американский спецназ провел операцию по ликвидации главы "Исламского государства". В СДС заявили, что это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству курдов с Вашингтоном. 

Newsader восстановил хронологию истории, итогом которой стала гибель основателя исламского халифата – государства, которое в своей активной фазе просуществовало с 2013 по 2019 годы. 

Операции против Багдади предшествовали несколько недель и даже месяцев, в течение которых осуществлялась разведка.
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