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Грязные методы: гродненскому активисту испортили замок, чтобы он не смог уехать в Минск

Гродненский общественно-политический активист Николай Соляник сообщил harodniaspring.org, что 29 октября ему испортили замок входной двери в квартиру.

В этот день он должен был ехать в Минск на встречу по политическим делам. Однако с утра Соляник не смог сразу выйти из квартиры. По его словам, отверстие двери замка было залито каким-то веществом.

В конце концов Николай Соляник выбрался из квартиры. Он намерен доехать все же до столицы. Николай Соляник сказал, что он будет по факту этого происшествия подавать заявление в милицию.
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