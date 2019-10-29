В этот день он должен был ехать в Минск на встречу по политическим делам. Однако с утра Соляник не смог сразу выйти из квартиры. По его словам, отверстие двери замка было залито каким-то веществом.





В конце концов Николай Соляник выбрался из квартиры. Он намерен доехать все же до столицы. Николай Соляник сказал, что он будет по факту этого происшествия подавать заявление в милицию.