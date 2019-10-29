Всего за сутки фильм набрал около 500 тысяч просмотров и вырвался на первое место в трендах Беларуси в Youtube. На данный момент фильм посмотрел уже почти миллион человек!





Фильм вызвал неоднозначную реакцию: кто-то назвал его чересчур эмоциональным, местами необъективным и не очень-то нужным, поскольку блогер еще раз повторил известные вещи.





Подача информации в фильме напоминает «разоблачения» в стиле НТВ образца 2006 года, приправленные богатыми прозвищами, самое невинное из которых — колхозный монарх.





The Village Беларусь посмотрел фильм и выбрал из него цитаты Лукашенко, которые вспоминает блогер.





«Я единственный в нашем парламенте голосовал против беловежских соглашений. Это во многом содействовало избранию меня на пост президента».





«Я же вырос среди животных и растений».





«У Лукашенко родственников нет. Одна мать».





«Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе».





«Съедал 10-12 порций мороженого. Знаете такие квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10-12 порций сразу и ехал домой».





«Скорина был не только беларус. Он жил и в Питере. И творил там».





«Мы больше чем кто-либо вместе с ленинградцами находились под оккупацией».





«Василь Быков. Действительно я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Но он в оппозиции президента».









«Или мне принимать жестокие меры как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин. Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».





«Если я буду воровать, воруйте и вы».





«Гитлер сформировал мощную Германию благодаря мощной президентской власти».





«Я за кого буду голосовать? Я по-моему уже давно сказал… Только за себя».





«Нам не надо там автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».





«Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил… Я отдал команду, чтобы не 93% было, а было там где-то 80 я не помню сколько».





Я народу на выборах обещал одно: полная интеграция с братс российским государством, интеграция народов.





«Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и беларуса, который выстоял, пройдя через все лихолетия».





«У меня есть электрическая машина, знаешь ты ее наверно, „Тесла“, я ее иногда тестирую. Маск подарил».





«Правда с Чижа уже ничего и Шакутина не возьмешь, потому что мы им федерации всучили. Чиж построил вот этот дом огромный. Но мы его заставили построить два хоккейных катка на Дзержинского для студентов… Поэтому я даже не знаю, как его там напрягать. Но два стадиона построил. Динамо содержит команду и борьбу ему подвесили».









«Ну уже столько было демократии в кавычках, что просто тошнило».





«В последний месяц я смотрю наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите».





«Я проехал весь мир, я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один об другого, толкаются. Тяжело жить людям там!».