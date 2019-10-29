Выдача виз прекращена досрочно! В Литве испугались, что на церемонию перезахоронения Калиновского приедет слишком много белорусов
Посольство Литвы в Беларуси приостановило регистрацию на выдачу бесплатных виз для посещения мероприятий в Вильнюсе, связанных с перезахоронением останков повстанцев 1863 года, в том числе национального героя Беларуси Кастуся Калиновского.
Об этом говорится на сайте посольства.
Изначально планировалось, что заявки на получение визы можно будет подавать в электронном виде до 5 ноября включительно.
Как объяснили радио «Свабода» в литовском консульстве в Минске, решение связано с небывало высокой активностью белорусов — на этот момент уже оформлено более 1000 виз, и количество желающих не спадает. Представители посольства пока не могут сказать, прекращена ли процедура регистрации полностью или она приостановлена временно и все же будет возобновлена.
В беседе с журналистом сотрудники консульства выразили желание помочь всем желающим, однако при этом сетуют на неприспособленность к сбору такого количества людей на старом кладбище Росы, где будут перезахоронены повстанцы, что большое количество людей там не поместится физически.
Напомним, основные события, приуроченные к церемонии прощания с Кастусем Калиновским и его соратниками, назначены на 22 ноября в Вильнюсе.
15:19 29/10/2019
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