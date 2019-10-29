Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Выдача виз прекращена досрочно! В Литве испугались, что на церемонию перезахоронения Калиновского приедет слишком много белорусов

Посольство Литвы в Беларуси приостановило регистрацию на выдачу бесплатных виз для посещения мероприятий в Вильнюсе, связанных с перезахоронением останков повстанцев 1863 года, в том числе национального героя Беларуси Кастуся Калиновского.

Выдача виз прекращена досрочно! В Литве испугались, что на церемонию перезахоронения Калиновского приедет слишком много белорусов
Об этом говорится на сайте посольства.

Изначально планировалось, что заявки на получение визы можно будет подавать в электронном виде до 5 ноября включительно.

Как объяснили радио «Свабода» в литовском консульстве в Минске, решение связано с небывало высокой активностью белорусов — на этот момент уже оформлено более 1000 виз, и количество желающих не спадает. Представители посольства пока не могут сказать, прекращена ли ​​процедура регистрации полностью или она приостановлена временно и все же будет возобновлена.

В беседе с журналистом сотрудники консульства выразили желание помочь всем желающим, однако при этом сетуют на неприспособленность к сбору такого количества людей на старом кладбище Росы, где будут перезахоронены повстанцы, что большое количество людей там не поместится физически.


Напомним, основные события, приуроченные к церемонии прощания с Кастусем Калиновским и его соратниками, назначены на 22 ноября в Вильнюсе.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru