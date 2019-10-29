"Частный случай": в Кремле отказался связать дедовщину с кровавой бойней в воинской части
Президент Владимир Путин не станет реагировать на случай с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником в Забайкальском крае. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Упоминая об инциденте, журналисты спросили у представителя Кремля, говорит ли случившееся о провалившейся реформе армии. Тот отметил, что это частный случай, на основе которого делаются выводы о реформе.
"До определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально", – ответил он, добавив, что "это совершенно неуместный вопрос".
В ответ на то, следует ли ожидать реакции Путина по этому поводу, Пескова сказал: "Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопросы президента".
25 октября около шести вечера в 65 километрах от Читы на территории войсковой части № 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он убил двух офицеров, двух контрактников и четверых солдат-срочников, ранив при этом еще двоих.
Как выяснил Newsader, причиной бойни стала месть военнослужащего за дедовщину.
14:39 29/10/2019
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