Упоминая об инциденте, журналисты спросили у представителя Кремля, говорит ли случившееся о провалившейся реформе армии. Тот отметил, что это частный случай, на основе которого делаются выводы о реформе.





"До определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально", – ответил он, добавив, что "это совершенно неуместный вопрос".





В ответ на то, следует ли ожидать реакции Путина по этому поводу, Пескова сказал: "Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопросы президента".





25 октября около шести вечера в 65 километрах от Читы на территории войсковой части № 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он убил двух офицеров, двух контрактников и четверых солдат-срочников, ранив при этом еще двоих.



