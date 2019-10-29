Науседа ответил Лукашенко: Литва защищает себя, а не пугает соседей

президент Литвы Гитанас Науседа и генсек НАТО Иенс Столтенберг, архивное фото





Так он отреагировал на комментарий Лукашенко о том, что тот считает размещение американского военного контингента вблизи границы своей страны демонстрацией силы и ответит на эти действия, однако не станет при этом "бряцать оружием".





"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", – сказал Науседа во вторник радиостанции Žinių radijas.





"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", – добавил он.





В октябре в Литву прибыл батальон сил США численностью почти полтысячи человек с единицами тяжелой техники, в том числе танками и боевыми машинами пехоты. Он будет размещен в стране до весны.









В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 по 2017 год в Литве была размещена рота американских военных (около 200 человек). Американцы вывели это подразделение после того, как в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.



