Правда, случилось это год назад, когда власти отмечали столетие советской молодежной организации - ВЛКСМ, которая была создана 29 октября 1918 года.





Аккомпанировал Лукашенко его младший сын Коля.









В этом году, видимо, в связи с некруглой датой, об этой коммунистической организации Лукашенко не вспомнил.