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Как Лукашенко с Качановой пели "о тревожной молодости" под аккомпанемент Коли

Александр Лукашенко спел вместе с главой своей Администрации Натальей Качановой и активистами БРСМ песню Александры Пахмутовой "О тревожной молодости".

Правда, случилось это год назад, когда власти отмечали столетие советской молодежной организации - ВЛКСМ, которая была создана 29 октября 1918 года. 

Аккомпанировал Лукашенко его младший сын Коля.

источник видео: sputnik.by

В этом году, видимо, в связи с некруглой датой, об этой коммунистической организации Лукашенко не вспомнил.
"Белорусский партизан"
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