Александр Лукашенко пообщался с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем, министром обороны Андреем Равковым и начальником главного разведывательного управления — заместителем начальника Генштаба ВС Павлом Тихоновым на тему появления у белорусской границы в литовском городе Пабраде американских танков, БМП и солдат. 28 октябряпообщался с госсекретарем Совета безопасности, министром обороныи начальником главного разведывательного управления — заместителем начальника Генштаба ВС





Еще в конце сентября Министерство нацобороны Литвы сообщило, что в рамках операции армии США в Европе «Атлантическая решимость» в Пабраде прибудут более 500 военнослужащих 1-го танкового батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США, а также 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», 70 колесных транспортных средств.





Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис официально выступил с заявлением об отсутствии военных или иных угроз суверенитету Беларуси со стороны Запада.





Но «это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение», - сказал Лукашенко на совещании. При этом «30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии». В то же время, «никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска».





«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - заявил Лукашенко.





«Американская помощь» в переговорах с Кремлем





Андрей Поротников, масштаб события в Литве не соответствует реакции Минска, довольно многословной, иногда воинственной, иногда миролюбивой, «ведь понятно, что один батальон не может угрожать безопасности Беларуси». Как отметил в комментарии Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog, масштаб события в Литве не соответствует реакции Минска, довольно многословной, иногда воинственной, иногда миролюбивой, «ведь понятно, что один батальон не может угрожать безопасности Беларуси».





По мнению эксперта, посредством всей этой военной риторики Минск пытается улучшить свои довольно слабые позиции на переговорах с Москвой, экономические и политические.









«Как всегда Лукашенко играет на теме безопасности России, на фобиях Кремля в отношении Запада и НАТО. Он снова заявляет о защите западных рубежей союзника любой ценой. А защита, между тем, стоит очень больших денег», - сказал Андрей Поротников.





Эксперт отмечает, что Лукашенко приступил к «защитной тематике» загодя: «11 октября на саммите стран СНГ он предложиле России совместно отреагировать на действия НАТО в регионе, но Путин пока не откликнулся, во всяком случае, публично».





Границы воинственной риторики





Что касается будущих учений НАТО «Защитник Европы», которые пройдут в 2020 году на территории 10 стран и в которых примут участие почти 40 тысяч военных, то «возмущение Лукашенко и в этом вопросе адресовано исключительно Москве».





Но возмущение будет иметь свои пределы, «ведь нормализация отношений с Западом, развитие диалога остается одним из приоритетов внешней политики Минска». Максимум, на что пойдет Минск, по мнению эксперта, это «ответные совместные с Москвой учения да усиленное боевое дежурство».





«Все будет очень аккуратно и осторожно, тем более, что одной из основных проблем, которая сдерживает белорусско-американский диалог по безопасности, является убеждение западных военных в том, что Беларусь критически зависит от России в сфере обороны, что белорусская армия является интегральной частью российской военной машины, поэтому для Минска важно не переиграть с этим своим возмущением, чтобы не давать дополнительных козырей тем на Западе, кто придерживается вышеупомянутой точки зрения и в первую очередь официальному Вильнюсу», - считает Андрей Поротников.









«Расширять российское военное присутствие на своей территории Лукашенко точно не будет», - уверен координатор проекта Belarus Security Blog.