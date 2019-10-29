Ганапольский: Буковский не дождался ухода Путина, но другие этот уход увидят
Журналист Матвей Ганапольский посвятил свою колонку на "Эхе Москвы" памяти знаменитого диссидента Владимира Буковского.
«Об уходе Владимира Буковского много чего написали люди, его хорошо знавшие. Типичная биография правильного диссидента: участие в акциях протеста, первые аресты, вторые аресты, тюрьма — 12 лет, психушка, и, наконец, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана», — пишет Ганапольский. — Я Буковского видел один раз в жизни на «Эхе Москвы» в еще ельцинское время, поэтому, для меня все просто – я могу говорить не о самом Буковском, а о том, что я ощущаю, когда слышу эту фамилию.
Ну, во-первых, это вызывает у меня ощущение какого-то человеческого упорства, упрямства, и даже безрассудности. И действительно, я не перестаю удивляться, как люди типа Буковского или Новодворской могли противопоставлять себя Советскому государству. Государство, как известно, всегда выигрывает, а диссиденту остаются уколы в психушке, жуткие болезни, тюремные сроки и одно из двух – либо скорая смерть на родине, либо долгая жизнь, но вне её. Я даже представить себе не могу, как можно было согласиться на такую судьбу.
Во-вторых, я давно перестал как-то сильно эмоционально относиться, к путинской России, которая всего лишь ухудшенная беспомощная копия СССР. И действительно, чего тут тратить эмоции и осуждать Путина, если он не более, чем гнойный вершочек огромного нарыва под названием «великая могучая Россия» с народом, который согласен «землю жрать, но Путина не предать» — так, кажется, выразился один из известных «единороссов».
Никакие диссидентские потуги не нарушат этой волшебной гармонии между властью, которая унижает и убивает, и народом, который согласен жрать землю, бедствовать, а то и быть убитым в далекой Сирии, но на очередных выборах снова выбрать его же, любимого. Поэтому, я с возрастом научился все это безумие просто созерцать, лишь иногда посмеиваясь.
Однако, я осознаю, что я не герой на фронтах отстаивания свободы, я не стойкий оловянный солдатик, а Буковский — настоящий герой.
Он был героем, ибо был идеалистом. Сейчас идеалистов мало – слишком много написано научных работ о закономерностях развития общества. Все эти работы сходятся в одном: в России всегда будет царь, как бы он ни назывался, и рабы, независимо от университетов, которые они закончили. Человеком ты можешь остаться лишь тогда, когда покинешь эту богоспасаемую землю.
Что требовал Буковский. Он требовал три основополагающие вещи: уход из России диктатуры в любом виде, честную политику через честные выборы и покаяние за многочисленные преступления власти. Эти требования странны, ибо диктатура – это единственная работающая форма режима в России; выборы не могут быть честными, потому что тогда к власти придут настоящие фашисты или трешевые популисты.
А каяться… слушайте, не смешите мои тапочки.
Знал ли об этом Буковский? Конечно знал! Но тем-то он и отличался от всех циников и объективистов, что ни при каких обстоятельствах не признавал легитимность преступной власти на родине и верил в то, что когда-то его родина будет цивилизованной страной.
Такой стойкий оловянный солдатик Буковский.
Он так и не дождался ухода Путина, но другие этот уход увидят.
И вспомнят Буковского».
10:04 29/10/2019
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