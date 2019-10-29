«Об уходе Владимира Буковского много чего написали люди, его хорошо знавшие. Типичная биография правильного диссидента: участие в акциях протеста, первые аресты, вторые аресты, тюрьма — 12 лет, психушка, и, наконец, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана», — пишет Ганапольский. — Я Буковского видел один раз в жизни на «Эхе Москвы» в еще ельцинское время, поэтому, для меня все просто – я могу говорить не о самом Буковском, а о том, что я ощущаю, когда слышу эту фамилию.





Ну, во-первых, это вызывает у меня ощущение какого-то человеческого упорства, упрямства, и даже безрассудности. И действительно, я не перестаю удивляться, как люди типа Буковского или Новодворской могли противопоставлять себя Советскому государству. Государство, как известно, всегда выигрывает, а диссиденту остаются уколы в психушке, жуткие болезни, тюремные сроки и одно из двух – либо скорая смерть на родине, либо долгая жизнь, но вне её. Я даже представить себе не могу, как можно было согласиться на такую судьбу.





Во-вторых, я давно перестал как-то сильно эмоционально относиться, к путинской России, которая всего лишь ухудшенная беспомощная копия СССР. И действительно, чего тут тратить эмоции и осуждать Путина, если он не более, чем гнойный вершочек огромного нарыва под названием «великая могучая Россия» с народом, который согласен «землю жрать, но Путина не предать» — так, кажется, выразился один из известных «единороссов».





Никакие диссидентские потуги не нарушат этой волшебной гармонии между властью, которая унижает и убивает, и народом, который согласен жрать землю, бедствовать, а то и быть убитым в далекой Сирии, но на очередных выборах снова выбрать его же, любимого. Поэтому, я с возрастом научился все это безумие просто созерцать, лишь иногда посмеиваясь.





Однако, я осознаю, что я не герой на фронтах отстаивания свободы, я не стойкий оловянный солдатик, а Буковский — настоящий герой.





Он был героем, ибо был идеалистом. Сейчас идеалистов мало – слишком много написано научных работ о закономерностях развития общества. Все эти работы сходятся в одном: в России всегда будет царь, как бы он ни назывался, и рабы, независимо от университетов, которые они закончили. Человеком ты можешь остаться лишь тогда, когда покинешь эту богоспасаемую землю.





Что требовал Буковский. Он требовал три основополагающие вещи: уход из России диктатуры в любом виде, честную политику через честные выборы и покаяние за многочисленные преступления власти. Эти требования странны, ибо диктатура – это единственная работающая форма режима в России; выборы не могут быть честными, потому что тогда к власти придут настоящие фашисты или трешевые популисты.





А каяться… слушайте, не смешите мои тапочки.









Знал ли об этом Буковский? Конечно знал! Но тем-то он и отличался от всех циников и объективистов, что ни при каких обстоятельствах не признавал легитимность преступной власти на родине и верил в то, что когда-то его родина будет цивилизованной страной.





Такой стойкий оловянный солдатик Буковский.





Он так и не дождался ухода Путина, но другие этот уход увидят.





И вспомнят Буковского».