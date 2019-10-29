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Опять и снова: ПА ОБСЕ призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Кириакос Хаджианни и Михаэль-Георг Линк, председатель и зампредседателя комитета ПА ОБСЕ по правам человека, выступили с заявлением по поводу смертного приговора Виктору Сергилю за убийство 8-месячного ребенка.

«Несмотря на жестокость преступления, необходимо подчеркнуть, что смертная казнь неэффективна и негуманна, и именно поэтому ее отменили во всех европейских странах, кроме Беларуси. Мы призываем беларусские власти смягчить приговор, безотлагательно ввести мораторий на смертную казнь и наконец присоединиться к 55 странам-членам ОБСЕ, которые отменили это бесчеловечное наказание», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, пишет reform.by

Смертный приговор Сергилю, третий с начала этого года в Беларуси, также осудил Евросоюз.


Смертный приговор был вынесен Брестским областным судом 25 октября в отношении 48-летнего мужчины, который убил 8-месячную дочь своей знакомой. Это произошло год назад. 28-летний отец ребенка вернулся домой и обнаружил дочь с перерезанным горлом. Дома находилась мать девочки и ее знакомый. Оба были пьяны. Мать девочки получила 25 лет лишения свободы.
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