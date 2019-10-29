«Несмотря на жестокость преступления, необходимо подчеркнуть, что смертная казнь неэффективна и негуманна, и именно поэтому ее отменили во всех европейских странах, кроме Беларуси. Мы призываем беларусские власти смягчить приговор, безотлагательно ввести мораторий на смертную казнь и наконец присоединиться к 55 странам-членам ОБСЕ, которые отменили это бесчеловечное наказание», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, пишет reform.by





Смертный приговор Сергилю, третий с начала этого года в Беларуси, также осудил Евросоюз.









Смертный приговор был вынесен Брестским областным судом 25 октября в отношении 48-летнего мужчины, который убил 8-месячную дочь своей знакомой. Это произошло год назад. 28-летний отец ребенка вернулся домой и обнаружил дочь с перерезанным горлом. Дома находилась мать девочки и ее знакомый. Оба были пьяны. Мать девочки получила 25 лет лишения свободы.



