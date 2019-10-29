Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Совет ПЕН-центра вновь собирается исключать Павла Северинца

Совет белорусского ПЕН-центра вновь рассмотрит "дело Северинца", информирует Радио Свобода. Ранее писателя и политика исключили за неуплату взносов.


Павел Северинец пояснил, почему их не платил: ПЕН-центр занимается пропагандой гомосексуализма, в Совете он увидел "гей-лобби" и "марксистов", которые едва ли не борются против христиан. 26 октября общее собрание восстановило Северинца в организации, с чем была не согласна немалая часть присутствующих. Уже после собрания объявил о выходе из ПЕН-центра писатель Альгерд Бахаревич. Он анонсировал выход "еще нескольких десятков человек".

Светлана Алексиевич, которая на собрании была избрана председателем Белорусского ПЕН-центра, признает наличие раскола. По ее словам, почти треть членов организации ("около 35" из 112) подписали протест против возвращения Павла Северинца в состав ПЕН-центра. Они возмущены его "дикими взглядами".


В результате, Алексиевич соглашается — состоится новое рассмотрение исключения Северинца из организации. Совет ПЕН-центра соберется в 14:00 во вторник, 29 октября. Заместитель председателя Татьяна Недбай объясняет: общее собрание отменило решение Совета, но Совет может снова его принять, и тогда обжаловать его можно будет только на следующем общем собрании через... два года (если не соберется внеочередное собрание).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru