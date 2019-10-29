Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Правительство Великобритании проиграло голосование о выборах

Палата общин отклонила предложение Джонсона.

В британском парламенте только что прошло голосование по вопросу об организации досрочных всеобщих выборов 12 декабря, передает svoboda.org.

Предложение было инициировано консерваторами во главе с Борисом Джонсоном. Против такого решения голосовали 70, за 299. Для принятия решения было необходимо набрать 434 голоса.

Во вторник, 29 октября 2019 года, премьер-министр Джонсон представит парламенту новый законопроект о проведении досрочных выборов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru