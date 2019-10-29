Правительство Великобритании проиграло голосование о выборах

В британском парламенте только что прошло голосование по вопросу об организации досрочных всеобщих выборов 12 декабря, передает svoboda.org





Предложение было инициировано консерваторами во главе с Борисом Джонсоном. Против такого решения голосовали 70, за 299. Для принятия решения было необходимо набрать 434 голоса.





Во вторник, 29 октября 2019 года, премьер-министр Джонсон представит парламенту новый законопроект о проведении досрочных выборов.