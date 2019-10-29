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Останки аль-Багдади сбросили в море – СМИ

Останки главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого объявил президент США Дональд Трамп, захоронили в море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США.


Собеседники агентства не предоставили дополнительную информацию, в том числе о том, как и где была проведена процедура.

Напомним, накануне Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов ИГИЛ доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Позже также стало известно, что на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.
Korrespondentt.net
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