Павел Северинец: “Денег нет, но не голодаем... “

Накануне съезда ПЭН-центра политик признался: собрал все свободные семейные финансы, получил одобрение жены и все же заплатил членские взносы, чтобы иметь возможность принять участие в съезде. Политик признался, что для его семейного бюджета сумма вышла довольно чувствительная...





«Белорусский партизан» поинтересовался доходами политика.





-- Павел, в этом году, если не ошибаюсь, годовой взнос был 38 рублей...





-- Я заплатил 153 рубля. Это то, что набежало с момента моей последней оплатычленских взносов. И, признаюсь, сумма ощутимая. Для меня это деньги.





-- А чем вы сегодня зарабатываете? Одно время вы говорили, что живете на гонорары, но одними писательскими гонорарами семью сегодня не прокормишь. Тем более у вас ребенок, которому все время нужно что-то покупать: памперсы, одежда...









-- Мой основной доход – не гонорары (есть, но немного), а презентации книг и их продажа. Есть несколько точек в Минске, где они реализуются. Естественно, это не магазины «Белкниги» -- они, как вы понимаете, мои книги не берут на реализацию.





-- Но это тоже не большие деньги, я так думаю.





-- Да. Поэтому я и говорю: основной доход – презентации. Я делаю их около 100в год, преимущественно в регионах, за год объезжаю большинство городов. Люди приходят на встречи со мной, покупают книги, кто-то делает пожертвования на издание новых книг. В среднем в месяц получается около 300-350 долларов. У моей жены Олечки есть интернет-магазин «Кропля.бай», там продаются белорусские христианские подарки, сувениры. Это тоже наш семейный доход. У Олечки много идей, как развивать интернет-магазин, что-то получается. Еще есть детское пособие. Правда, Олечка получает половину пособия, потому что она оформлена как индивидуальный предприниматель. Что касается всего остального, то с презентаций я, как правило, приезжаю с сумками подарков: люди приносят яблоки, свежину, закатки, одежду для ребенка. Хожу в подаренных джинсах и пиджаках! Белорусы люди щедрые. Можно сказать, белорусский народ меня обеспечивает. И я каждому за это очень благодарен. Возят меня на эти встречи по Беларуси в большинстве случаев друзья тоже бесплатно.





-- А что у вас за история с трудоустройством? Не берут?





-- Со времени «Молодого Фронта» я потерял около десяти различных работ. Можно, конечно, устроиться туда, где тебя никто не знает, но через месяц в эту организацию все равно придут товарищи с соответствующими удостоверениями и спросят руководство: а зачем вам такой работник, будут проблемы. Такие истории были не раз и не два. Поэтому я не хочу никого подставлять. Когда я сидел, работу оформляли, какая есть. Лес валил, был товароведом, занимался автозапчастями, был грузчиком. А сейчас мой основной заработок – книги, так что я профессиональный писатель. Никаких грантов я не получаю. У меня нет своей квартиры, нет дачи, нет машины. Я не пью, не курю, слава Господу, я не трачу на все это деньги. Основная часть финансов в нашей семье идет на питание.









-- А аренда квартиры?





-- Да, питание и аренда. Честно говоря, зарабатываю немного и этим не горжусь. Тут нечем гордиться. Время от времени денег нет, но не голодаем. У меня были и худшие времена – в «Молодом фронте».





фото Белсат





-- Но тогда вы могли себе это позволить – у вас не было семьи.





-- Да. Но Олечка меня поддерживает.





-- Я понимаю, что жена вас во всем поддерживает, но... Никогда не возникал вопрос о том, чтобы завязать с политикой, найти нормальную работу, начать зарабатывать?





-- Быть писателем – это нормальная работа. Написать, издать и самому распространять десяток книг – это труд, который отнимает время и силы. И главное тут не деньги, а тысячи людей, которым этот труд нужен. Бог дал мне такое призвание. Если не я, то кто? И для меня это не просто слова. Я так живу...







