



Как пишет Sputnik, североатлантический альянс не видит причин для беспокойства властей Беларуси в связи с предстоящими учениями в Литве, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.





Журналисты попросили Столтенберга прокомментировать обеспокоенность Минска маневрами, которые пройдут весной у ее границ. Генсек на это ответил, что НАТО является оборонительным альянсом.





"Конечно, все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по НАТО", - уточнил Столтенберг, заметив, что альянс также сталкивается с непредсказуемой обстановкой, касающейся увеличением военной активности у границ.





По словам генсека НАТО, учения оборонительного альянса не должны вызывать беспокойство у соседних стран.









В начале минувшей недели в Литву начали прибывать подразделения 1-й американской бронетанковой дивизии, 30 танков Abrams, 25 БМП Bradley и 500 военнослужащих будут дислоцироваться на полигоне Пабраде, что в 15 километрах от белорусской границы.





В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, выслушав доклад профильных ведомств, отметив, что такие незначительные силы у белорусской границы – не соперник Вооруженным силам Беларуси, пережившим уже четвертую модернизацию. Он поручил армии готовиться к учениям, которые запланированы в ответ на маневры НАТО.



