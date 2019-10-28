



Ранее Трамп сообщил, что глава ИГ пытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. В результате было уничтожено большое количество боевиков и освобождено одиннадцать детей.





На фото запечатлен Трамп, сидящий во главе стола. По бокам от него находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.



