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Стоп-кадр: фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией лидера ИГ аль-Багдади

Как пишет CA-NEWS (CA), Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.


Ранее Трамп сообщил, что глава ИГ пытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. В результате было уничтожено большое количество боевиков и освобождено одиннадцать детей.

На фото запечатлен Трамп, сидящий во главе стола. По бокам от него находятся вице-президент Майк Пенс, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
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