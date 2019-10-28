Террористическая группировка ИГИЛ назначила нового лидера
ИГИЛ получил нового лидера после смерти аль-Багдади.
Террористическая группировка "Исламское государство" назначила преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади после объявления США о его ликвидации.
По данным журнала Newsweek, новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.
Сообщается, что аль-Багдади назначил Кардаша своим преемником в августе этого года, пишет ru.oxu.az
Как подчеркивает издание, к моменту гибели роль аль-Багдади как лидера группировки была уже символической.
19:04 28/10/2019
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