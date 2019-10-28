Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Повсюду российские шпионы - Болгария высылает российского дипломата

Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Как сообщил МИД страны после встречи с российским послом, указанный дипломат уже покинул территорию Болгарии.

"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.

ТАСС не располагает комментарием посольства РФ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru