Повсюду российские шпионы - Болгария высылает российского дипломата

Как сообщил МИД страны после встречи с российским послом, указанный дипломат уже покинул территорию Болгарии.





"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.



