Повсюду российские шпионы - Болгария высылает российского дипломата
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Как сообщил МИД страны после встречи с российским послом, указанный дипломат уже покинул территорию Болгарии.
"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.
ТАСС не располагает комментарием посольства РФ.
17:41 28/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение