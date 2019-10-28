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Оппозиционера Кацору сделали одним из богатейших кандидатов в депутаты на Гомельщине

Член Совета Движения «За Свободу» и кандидат в депутаты по Сельмашевскому округу в Гомеле Владимир Кацора потребовал от избиркома разобраться, каким образом в СМИ попали сведения о его доходах, которые значительно превышают настоящие.

По словам политика, он подал декларацию о доходах и имуществе, в которой указал доходы за 2018 год в размере 3840 руб. и совместное с женой имущество: квартиру 21,56 кв.м., садовый домик 51,6 кв.м., земельный участок 0,0522 га. Дополнительно в разделе «Другие сведения» показал сумму доходов в 2150 рублей как условно оценочную от деятельности по ведению индивидуальной хозяйства, сообщается на сайте Движения "За свободу".

19 октября городская газета «Гомельские ведомости» опубликовала сведения о кандидатах, там были указаны доходы в 30350,57 рублей, без имущества. Это позволило в дальнейших публикациях на ряде гомельских сайтов включить Владимир Кацору в топ-6 самых богатых кандидатов области.


Как пояснила председатель окружной комиссии Гомельского-Сельмашевского округа Мешкова Л.А., эти данные по кандидатам в округе подала окружная комиссия на основании данных налоговой инспекции.

Член Совета Движения «За Свободу» назвал эти действия провокацией и потребовал от избиркома «сделать проверку по изложенным фактам, обязать СМИ опубликовать опровержение по факту публикации недостоверных данных».
"Правозащитники за свободные выборы".
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