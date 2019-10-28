Теперь окончательно: Губаревич вне избирательной гонки

Судебный процесс отслеживал наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Алексей Лойко.





Дело рассматривала судья О. Ромашевская. На суд явился председатель Мингоризбиркома Шевцов.





В начале заседания Юрий Губаревич заявил ходатайство о том, чтобы две его жалобы (он выдвигался двумя способами: сбором подписей и от «Руха за свободу») рассматривались в двух отдельных заседаниях. Председатель Мингоризбиркома возразил в связи с тем, что Губаревич подал две жалобы на одно решение Мингоризбиркома. Его поддержала прокурорка Третьякова. Судья отказала в удовлетворении ходатайства. Также Губаревич заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела.





Губаревич просил перенести заседание, чтобы он мог пойти по адресам и собрать доказательства что эти люди ставили свою подпись. Председатель Мингоризбиркома Шевцов возразил, его поддержала прокурорка. В удовлетворении ходатайства отказано в связи с тем, что жалоба была подана 24 октября — у Губаревича было достаточно времени собрать доказательства.









В качестве заинтересованного лица привлёк к участию в деле председателя ОИК по Восточному избирательному округу №107 Юлию Лешкову.





Также Губаревич в суде говорил, что в решении ОИК не содержит информации о том, как членами ОИК отбирались подписные листы для проверки.





В решении ОИК было указано, что одна подпись взята в доме по ул. Гамарника, 28. Избирательная комиссия сообщила, что не указан корпус 2, поэтому подпись недействительная. Губаревич обратился в ЖКХ, где ему дали выписку, что такого дома — 28 корпус 2 не существует. Прокурорка заявила, что эта бумажка не соответствует требованиям относимости и допустимости доказательств, так как нету никакого сопроводительного письма о том какое должностное лицо выдало эту справку. Судья поддержала прокурорку.





Юрию Губаревичу было отказано в удовлетворении жалобы на нерегистрацию его в качестве кандидата в депутаты на том основании, что в его подписных листах 33,5% недостоверных подписей.







