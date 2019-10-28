"Танки НАТО у нашей границы" - в госСМИ началась истерика

Во вторник, 22 октября, Лукашенко поручает госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и главе Минобороны Андрею Равкову разработать план по реагированию на размещение натовских военных рядом с белорусской границей в Литве. А уже к выходным провластные газеты, сайты и телеканалы выпускают сюжет за сюжетом об учениях и о том, чего от них ждать Беларуси.





Заголовки один краше другого: “Тяжёлая бронетехника под реющей розой НАТО прибыла в Литву из США”, “Факт эскалации напряжённости. Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве”, “Танки не в городе”, “Кому это НАТО?”, “Зачем нужен “танковый кулак” у границы Беларуси?”, “Лукашенко поручил продумать план реагирования на размещение американских танков в Литве у границы с Беларусью” и многие другие.





Из-за чего такая истерика? На прошлой неделе в Литву прибыло около 500 военнослужащих сухопутных войск США, порядка 30 танков “Абрамс” и более 20 боевых машин пехоты “Брэдли”. Все они будут дислоцированы на ближайшие полгода на полигоне около литовского городка Пабраде в десяти километрах от белорусской границы.





Предполагается, что учения Defender-2020 пройдут на территории десяти европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию. В манёврах примут участие военные из 18 государств, будет задействовано около 40 тысяч военнослужащих. И это напрягло белорусские власти.





“Беларусь 1”

Воскресный сюжет "Тяжелая бронетехника под реющей розой НАТО прибыла в Литву из США" на “Беларусь 1” о прибытии военной техники в Литву начинается словами, полными пафоса и пропагандистских штампов:





“Полотнище синего цвета, а на нём роза ветров. Полсотни единиц американской техники, солдат в десять раз больше. Всё это новый плацдарм НАТО в соседней Литве. Сапог армии Дяди Сэма уже топтал эти земли в обучении, но никогда ещё не было столь близкого к нам и масштабного учения. Манёвры "Защитник Европы" пройдут в 2020 году, но наступательные танки для оборонительных учений уже обживаются в 15 километрах от белорусской границы”.





Вероятно, по мнению корреспондента "Беларусь 1", “наступательные танки” это те, что движутся вперёд. А оборонительные — это те, что движутся назад.





В “Клубе редакторов” треть программы обсуждают прибытие солдат НАТО в Литву и будущие учения. Директор представительства МГТРК “МИР” в Беларуси Владимир Перцов там заявляет: “Танки у наших границ — это не смешно. И если это не угроза, то вызов”.

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ОНТ

В прошлый четверг, 24 октября, на ОНТ целый выпуск программы “Марков. Ничего личного” уделяется прибытию военной техники и учениям Defender-2020. Гость программы провластный политолог Алексей Дзермант заявляет, что литовский министр обороны что-то недоговаривает:





“Он пытается убедить нас прежде всего в том, что это не несёт угрозы нашей безопасности. Но это не так. Если бы литовцы, приглашая американцев, хотели отработать какие-то операции на море, то они делали бы это в Клайпеде, Паланге, где угодно, но не в непосредственной близости от наших границ. Поэтому данное заявление — пропагандистский вброс, работа на публику. И это нас успокаивать никак не может”.





В воскресном сюжете “Учения НАТО в Литве: защита или наступление?” ОНТ направляет своих корреспондентов в Пабраде — узнать у местных жителей, что они думают о будущих учениях. Закадровый голос нагнетает:





“В девизе “Мы за сильную Европу” легко читается “Мы за послушную Европу”. Да, американские военные готовы помогать, но, как правило, к такой поддержке бонусом прилагается и дестабилизация. Опыт многих стран это подтверждает. То, что с такими дарами надо быть осторожнее, местные жители ощущают инстинктивно. Отмечают: о помощи не просили. И как-то обречённо добавляют: а что, мол, сделаешь, нас-то не спрашивают. Вот и живём под залпы орудий”.





СТВ

В воскресенье СТВ выпускает сюжет “Факт эскалации напряжённости. Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве”, где опрашивает разных “аналитиков” о возможной угрозе со стороны НАТО.





Среди прочих представитель Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай рассказывает, что учения с названием “Защитник” имеют “исключительно наступательный характер — речь идёт о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и на развёртывание войск НАТО вблизи белорусских границ”.





В другом сюжете на СТВ нагнетают ситуацию: “Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие”. Военный эксперт и доктор военных наук Александр Павловский говорит, что такое вполне возможно: “Не исключена возможность, что этот батальон не уйдёт после учений, а останется, и прибудут другие”.





Издательский дом “Беларусь Сегодня”

В издании “Народная газета” задаются вопросом “Чем вызвана напряжённость на белорусско-литовской границе. Кому это НАТО?”. И похоже, даёт ответ:





“Мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации и гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того что они больше, чем в Беларуси, и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, налицо милитаризация всего региона, и это фон, на котором планируется проводить учения”.





В статье с заголовком “Зачем нужен “танковый кулак” у границы Беларуси?” различные военные эксперты видят вполне определённую угрозу:





“Танки — это ударная сила сухопутных войск. И они будут находиться в непосредственной близости от нашей границы! Разумеется, Беларусь вынуждена будет принимать разумные ответные меры. Конечно, нельзя сказать, что эти танки нам чересчур угрожают, но ситуацию в Европейском регионе назвать спокойной уже нельзя”, — заявляет отставной военный и автор “Белорусской военной газеты. Во славу Родины” Игорь Чибисов.





Там же эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко говорит, что видит в происходящем демонстрацию силы, и задаётся вопросами:





“Мне кажется, белорусская сторона вправе рассмат­ривать такие шаги как недружественные. Ведь Беларусь со своей стороны не стягивает войска к границам ЕС. И ещё. Для чего в Литве будут размещены американские танки? Причём у самых наших границ, когда Беларусь никак не угрожает ни одному соседу, когда официальный Минск выстраивает миролюбивую политику?”









При этом всем государственным СМИ словно память отшибло о белорусско-российских учениях “Запад”, которые проходили в 2009, 2013 и 2017 годах. Об учениях “Щит Союза”, проходивших в 2006 и 2019 годах.





Почему-то тогда они совершенно иначе реагировали на недоверие политиков соседних стран. Какие угрозы, ну что вы, это же “оборонительные” учения. А теперь вот поменялись ролями.