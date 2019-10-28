"Дзяды" пройдут по традиционной схеме

Шествие начнется в 12 часов в воскресенье 3 ноября. Сбор участников начнется в 11:30 у метро «Парк Челюскинцев» со стороны часового завода. Шествие пойдет в народный мемориал Куропаты, где состоится традиционный митинг.





Ответственный секретарь КХП-БНФ и руководитель общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский предложил представителям региональных инициатив собрать своих активистов и присоединиться к минской акции на «Дзяды» с растяжками, на которых были бы указаны названия мест массовых расстрелов, мемориализации которых они занимаются.





Таким образом, по его мнению, будет показано, «что приезжают люди со всей Беларуси и сколько таких мест в стране».





Заявку на проведение традиционного шествия и митинга в Лошицком яру в память о жертвах сталинских репрессий активисты КХП-БНФ пока не подавали: в Лошицком яру могут провести акцию в другом формате.





Первая массовая демонстрация в Куропатах прошла в 1988 году, тогда людей разогнали внутренние войска с применением слезоточивого газа и спецсредств. Первый семиметровый крест на территории мемориала появился через год, на Дзяды-1989. Его назвали Крест Страданий.