Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).

В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.

Инцидент изучает служба безопасности президента.

Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

29 мая экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.



