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Сотрудника военного учреждения Польши обвинили в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.


"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений – в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", – сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарина.

Задержанный был сотрудником Агентства военной собственности – исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши, уточняет TVP Info со ссылкой на источники.

По словам представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, арест Петра С. состоялся 24 октября в Варшаве, и через два дня его взяли под стражу на три месяца.

Во время обысков, прошедших в местах жительства подозреваемого и контактировавших с ним лиц, было найдено нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также электронные носители и документы. 

В связи с этим предполагаемому шпиону предъявлено еще и обвинение в незаконном хранении оружия и использовании фальшивого документа.
Источник: newsader.com
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