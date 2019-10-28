Ночь расстрелянных поэтов: как почтить их память

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года были расстреляны более 130 представителей интеллектуальной элиты БССР - литераторы, десятки деятелей науки, культуры и искусства межвоенной поры, ученые. Подобного не знает история ни одной другой европейской страны. Поэтому 29 октября стал символическим днем памяти жертв сталинского террора.

В Минске пройдет несколько памятных мероприятий.

29 октября, 11:00 - 17:00, Кальварийское кладбище: Путь Памяти по местам сталинских репрессий: Кальвария, Тиволи, станция Минск-Товарный, Лошица, Благовщина, Военное кладбище, парк Челюскинцев.

29 октября, 20:00, Куропаты, Голгофа: "Ночь расстрелянных поэтов".

31 октября, 18:30, площадка OK16 (Октябрьская 16): вечер поэзии, презентация дизайнерские портретов репрессированных литераторов.

Также присоединиться к защите Куропат и чествования памяти невинно убиенных писателей можно поддержкой на Моламола и платформе фейсбук

