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Тяжелое расставание: ЕС согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года

Евросоюз согласился перенести крайний срок выхода Великобритании из союза на 31 января 2020 года.

Об этом сообщил в Твиттер глава Европейского совета Дональд Туск.
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