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Тяжелое расставание: ЕС согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года
Евросоюз согласился перенести крайний срок выхода Великобритании из союза на 31 января 2020 года.
Об этом
сообщил
в Твиттер глава Европейского совета
Дональд Туск
.
12:26 28/10/2019
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