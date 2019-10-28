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Протесты в Ираке: к митингующим присоединились школьницы и коммунисты

Против собравшихся на площадях и улицах Багдада полиция применяет слезоточивый газ.


Антиправительственные протесты в Ираке, унесшие жизни более 50 человек за последние два дня, не стихают. К митингующим в Багдаде в воскресенье присоединились школьники, студенты и крупнейший парламентский блок.

Накануне парламент Ирака не набрал кворума и не смог обсудить требования оппозиционных демонстрантов. Члены блока "Саерун", в котором объединились депутаты от шиитской партии известного проповедника Моктады Садра и Коммунистическая партия Ирака, заявили, что не покинут здание парламента, пока требования митингующих не будут обсуждены.

За два дня в Ираке в результате протестов погибли 63 человека. Демонстранты не расходятся с площади Тахрир в Багдаде и выстроили баррикады на мосту, ведущем к сильной укрепленной "зеленой зоне", где находятся правительственные здания.

В пятницу и субботу десятки человек были убиты контртеррористическими силами, когда демонстранты попытались взять штурмом штаб проправительственной гвардии, а также напали на дома высокопоставленных иракских силовиков.

Несколько граждан, находившихся на центральных площадях и не участвовавшие в насильственных действиях, погибли от попадания в голову канистр со слезоточивым газом.


Октябрьские волнения

Стихийные демонстрации с требованиями создать в стране рабочие места и уничтожить коррупцию начались 1 октября и сразу же были жестоко подавлены полицией: против митингующих в Багдаде было применено огнестрельное оружие. За несколько дней были убиты более 150 граждан.

Однако это не остановило протесты, а напротив, подхлестнуло их: выступления начались и во многих других городах Ирака, особенно на более бедном юге.

Наводнение в Наджафе не помешало демонстрантам выйти на марш протеста
Правительство расследовало применение оружия против митингующих и в своем отчете признало его чрезмерным.

Вторая волна протестов, направленных против правительства, возглавляемого Адилем Абдул-Махди, началась в минувший четверг. Хотя Махди отступил от жесткой позиции подавления политических протестов и пообещал гражданам проведение экономических реформ, теперь демонстранты выступают за его отставку.

"Мы хотим смены режима целиком. Мы здесь, чтобы убрать всё правительство - вырвать как сорняк!" - заявил журналистам один из участников митинга в воскресенье.

Махди был назначен на пост премьера ровно год назад.

По данным Всемирного банка, безработица среди молодежи в Ираке достигает 25% процентов, хотя страна - после полутора десятилетий войн и межрелигиозных конфликтов - вышла на второе место в ОПЕК по объему экспорта нефти.
Источник: ВВС
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