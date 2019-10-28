Brexit: парламент Британии проведет голосование за досрочные выборы

Джонсон на прошлой неделе сказал, что если предложение будет одобрено, его законопроект о Brexit возобновит свое продвижение через парламент, пока он не будет распущен 6 ноября.

В соответствии с законом, объявление выборов должны поддержать две трети депутатов – 434.





Согласно прогнозам, премьер-министр может не получить поддержки, которая ему требуется для проведения выборов в выбранную им дату.





Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что его депутаты не готовы поддержать выборы его до тех пор, пока не будет исключен риск Brexit без соглашения.





Шотландская национальная партия заявила, что заблокирует попытку выборов. Вместе с Либеральными демократами партия настаивает на выборах 9 декабря - при условии, что ЕС предоставит продление срока действия Brexit до 31 января.