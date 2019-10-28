– Вы знаете, в мире существует много разновидностей идеалов будущего. Есть американская мечта, есть русская, есть французская мечта. Есть теперь новая разновидность идеала – белорусская мечта, – ответил в интервью для Эха Москвы научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов. – Белорусская мечта – это «где бы взять такой кредит, за который не надо было бы чем-то расплачиваться». И, конечно, эта новость будет для меня интересна тогда, когда она перейдет из разряда новостей в будущее время, наверное, в разряд новостей в прошлое время.





А в целом это больше говорит о том, что заглот Беларуси, который является для России просто принципиальным политическим вопросом, потому что он был, конечно, все равно изящным методом решения проблемы 2024, которая позволила бы не порвать Конституцию как Тузик грелку, а поднять ее на недосягаемую новую высоту и переизбрать Владимира Владимировича в совершенно новом качестве.





То есть, этот заглот идет очень проблемно, потому что кролик, вспомним Фазиля Искандера, попался очень разговорчивый. И в процессе заглота постоянно выходит из-под гипноза и то с Китаем заговорит, то про Запад вспомнит, то еще что-то. Не хочется полководцу Беларуси, конечно, просто так, без гарантий, положиться.





И, видимо, НРЗБ подсказывает, что, видимо, в тот момент, когда они согласятся на это давление, то они станут никому не нужны. А те, кто нужны России, с ними происходят неприятные истории. Поэтому с ними может произойти неприятная история.









Но у них реально сложное положение, потому что экономика Беларуси, она очень проблемная. И без внешней дотации ей прожить очень сложно. Плюс, значительная часть национальной элиты Беларуси достаточно слаба.





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Отметим, на минувшей неделе белорусские власти кардинально изменили свою позицию по вопросу ранее попрошенного у России кредита на 600 млн долларов.





– Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства РФ и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем, — сказал министр финансов Максим Ермоловича. – Беларусь обеспечена источниками финансирования в текущем году, и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет.





В начале же года министр занимал другую позицию, рассказывая, что Беларусь обратилась к России с просьбой выделить государственный кредит для рефинансирования долговых обязательств перед РФ. Причем, в апреле Владимир Путин принял решение о предоставлении Беларуси названной суммы.



