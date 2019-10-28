Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Аргентины
Перонист Фернандес набирает около 48 процентов голосов. Действующий президент либерал Макри получает 40,4 процента и уже поздравил соперника с победой. Выборы прошли на фоне рецессии и высокой инфляции.
В Аргентине в воскресенье, 27 октября, прошли выборы президента. По итогам обработки 96 процентов избирательных протоколов на них побеждает кандидат от оппозиции Альберто Фернандес. Он набирает около 48 процентов голосов, а действующий президент, либерал Маурисио Макри - 40,4 процента. Явка составила 80,86 процента избирателей. Кроме того, жители республики выбирали 24 сенаторов и 130 членов Палаты депутатов, а в ряде провинций страны прошли выборы губернаторов.
Законодательство республики требует для победы на президентских выборах заручиться поддержкой не менее 45 процентов проголосовавших. Кандидат может победить и при получении 40 - 45 процентов голосов, если ближайший конкурент отстает не менее чем на 10 процентных пунктов.
Макри уже признал свое поражение и поздравил Фернандеса. В свою очередь, кандидат от оппозиции заявил о намерении обсудить передачу власти с нынешним президентом и сотрудничать с ним в дальнейшем. Фернандеса называют перонистом. Эта политическая идеология считается в Аргентине альтернативой неолиберализму.
Предполагаемого вице-президента Киршнер обвинили в коррупции
Победа Фернандеса означает, что Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы государства с декабря 2007 по декабрь 2015 года, станет вице-президентом. Она шла на выборы в связке с оппозиционным кандидатом.
Ранее в адрес Киршнер были выдвинуты обвинения в коррупции. Экс-президент в настоящее время является депутатом Сената и защищена парламентской неприкосновенностью от ареста, но не от судебного преследования. Киршнер вменяется в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток. Речь идет об общей сумме в 140 миллионов евро, незаконно полученных в 2005-2015 годах.
Экономика Аргентины второй год подряд страдает от рецессии. Инфляция превышает 50 процентов. В 2018 году Международный валютный фонд выдал республике кредит в 57 млрд долларов США. Многие инвесторы опасаются возвращения Киршнер в высший эшелон власти, поскольку она выступает за протекционистскую экономическую политику.
08:28 28/10/2019
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