Гомельский активист: Я изменю эту ситуацию

Судья областного суда Снежана Егорова посчитала, поскольку Избирательный кодекс не дает общественным объединениям права на выдвижение кандидатов, постольку представителю независимой ассоциации в регистрации отказано правильно, пишет "Гомельская весна"





Несостоявшийся кандидат с областной судьей не соглашается и заявляет, что как раз таки общественные объединения, принимающие активное участие в политической жизни страны должны иметь возможность на свое представительство не только в избирательных комиссиях всех уровней, но и на выдвижение своих представителей в кандидаты.





«В областном суде меня не услышали. Я иду с апелляцией в Верховный суд, хотя знаю, что и там мне будет отказано. Я буду обращаться с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека, что бы показать проблемы нашего законодательства. Не смешно ли выглядит ситуация, когда трудовые коллективы обладают правом выдвижения своих кандидатов, а общественные объединения такого права не имеют? Не имеют, хотя это право дано Основным Законом нашей страны! Я решил действовать, я изменю эту ситуацию», - уверен в своих силах политик.









Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий Слепухину отстаивать права, решение суда называет неправомерным, прямо противоречащим Конституции.





«Что мы видим? Мы видим прямое расхождение между Избирательным кодексом и Конституцией. Что должен сделать судья в такой ситуации? Ответ на этот вопрос опять же дает Основной Закон - «в случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция». Почему Основной закон не действует в стенах суда, вот главная проблема, которую мы здесь видим».





Опять же, в Избирательном кодексе записано, что решение суда в данном случае окончательное и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит. Значит, на входе в Верховный суд мы увидим табличку с надписью «неподведомственно». А Конституция дает каждому право на судебную и апелляционную защиту своих прав. Значит, мы встретим еще и отказ в правосудии, - заявил Л. Судаленко.





Правозащитник сослался на решение Комитета ООН по правам человека, в котором рассмотрена проблема неподведомственности дел судам в Беларуси. В кейсе «Анатолий Букас против Беларуси» международные эксперты по правам человека установили нарушения права автора на справедливое судебное разбирательство.





«Именно на государстве лежит обязанность создавать надлежащие условия для реализации гражданами своих прав. Это не наши проблемы, это проблема государства», - добавил юрист.





Напомним, 25 октября Гомельский областной суд рассмотрел еще одно дело несостоявшегося кандидата Андрея Дроздова, выдвигавшегося от граждан. Его жалоба также оставлена без удовлетворения.