



По мнению президента Беларуси, перенос столицы был нужен для того, чтобы у соседних государств не было соблазна претендовать на эти территории.





Казахский журналист задал вопрос, насколько сложно с точки зрения главы государства принимать решение о переносе столицы. На это Александр Лукашенко ответил:





«Я не смог бы это сделать. Но, вы знаете, это ж зависит от конкретных условий. Я не хочу даже перечислять, потому что я знаю, чем «болел» Нурсултан, когда он переносил столицу. У него «болячек» было на сердце огромное множество. И делал он это не ради себя, а ради Казахстана. Огромный Казахстан, больше Западной Европы, а столица была где-то там (на юге — прим. reform.by). Ну это ж ненормально… И это символизировало то, что появился новый Казахстан, новая столица. И столица там, где земли казахские. И чтобы никто больше не смотрел в эту сторону. Это надо было перенести… Это тяжелое решение. Оно не просто давалось, и в те времена, когда надо было съекономить какую-то копейку и построить новый город в степи».







