UDF.BY посмотрел сюжеты казахстанского телевидения и рассказывает, о чем журналисты, сопровождавшие белорусскую делегацию, предпочли не рассказывать гражданам.





Для команды Лукашенко власти Казахстана выделили внедорожники «Мерседес». Выглядел кортеж внушительно — в Европе такое представить трудно.





Врач Коношенко





На дальнем плане – женщина, похожая на Светлану Коношенко





Глава Беларуси нередко берет в свои поездки, особенно неформальные, членов ближнего круга. В этот раз, по всей видимости, обошлось без них, как и без младшего сына Николая.





А вот женщина, похожая на личного врача президента Светлана Коношенко, вновь была с ним. Из аэропорта она уехала, сев на заднем сиденье автомобиля вместе с Лукашенко.

Усталый вид

На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым руководитель Беларуси выглядел уставшим — нельзя было не заметить мешки под глазами. Вероятно, сказался перелет и смена часовых поясов. Утром вставать пришлось на три часа раньше обычного.









Впрочем, вся белорусская делегация выглядела уставшей. Казахстанские журналисты отметили ее «задумчивый вид».

Шикарный обед

Переговоры президентов проходили в резиденции «Акорда», где белорусскую делегацию впечатлили не только роскошным убранством помещений, но и угощениями.









В паузе чиновников удивили столами с экзотичными сладостями.

А обед стал отдельным событием. Что он был шикарным, можно судить хотя бы потому, что меню власти рассекретить отказались.





Загадочная бутылка в подарок

После встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым руководитель Беларуси получил от него несколько подарков: ханский пояс, кинжал, книгу казахского просветителя. Но присутствие среди презентов бутылки с неизвестным напитком пресс-службы никак не прокомментировали.









Еще интересный момент: пока Лукашенко общался с Назарбаевым, его терпеливо ожидал Токаев. Что может свидетельствовать о том, кто на самом деле остается главным человеком в Казахстане.

Турчина не взял на борт

Еще до того как Лукашенко на президентском самолете прилетел в Нур-Султан, в городе работала белорусская делегация под началом первого-вице-премьера Александра Турчина. На переговорах с властями Казахстана он был вторым по значимости лицом после руководителя страны.









Можно было предположить, что после переговоров домой они улетят вместе. Но как бы не так – Турчина на борт Лукашенко не взял.



