25 октября министр финансов Максим Ермоловича сделал несколько заявлений по поводу иностранных кредитов. Он заявил, что запросов России не направляли, и вообще «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет».





С другой стороны министр финансов сказал, что Беларусь рассчитывает до конца года получить китайский кредит на $500 млн. При этом, каких либо подробностей об условиях кредита не сообщил.





Наконец, Ермолович заявил, что реализация в Беларуси дорожной карты реформ Всемирного банка потребует определенной финансовой поддержки.





Эксперты объяснили UDF.BY, в чем подводные камни этих заявлений.









«Отсутствие денег со стороны России может подвинуть Лукашенко в направлении реформ»





Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии UDF.BY напомнил, что белорусские власти просили у России кредит на $600 млн еще с прошлого года.





Фото: Onliner.by





«Но судя по заявлениям того же министра Ермоловича, в определенный момент просить перестали, новых заявок не подавали. Дело в том, что Россия увязала выдачу разных кредитов с процессами так называемой более тесной интеграции. То есть, по сути, решила оказать политическое давление», – отметил Иосуб.





Будут ли условия выдачи кредита Китаем такими же выгодными, как у россиян?





«Раньше Беларусь достаточно часто пользовалась китайскими кредитами, но всегда это были принципиально иные условия. Кредиты России были несвязанными, Беларусь могла распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Чаще всего они шли на погашение долга перед той же Россией. Китай же выдавал кредиты связанные (по крайней мере, на большие суммы): заранее оговаривалось, куда пойдут деньги, и чаще всего ими оплачивалось использование китайских технологий, оборудования, комплектующих и даже труд китайских работников. В этих случаях деньги, что называется, не пересекали границу Беларуси – уходили на оплату китайским же поставщикам, подрядчикам и т.д.», – рассказал Иосуб.









Старший аналитик «Альпари» отметил, что ранее кратко упоминалось о том, что китайский кредит может стать альтернативой российскому.





«Но четкого заявления, что это будет несвязанный кредит, что деньгами можно будет распоряжаться как угодно (например, гасить старые долги), не было», – подчеркнул Иосуб.





Что касается заявления министра финансов о дорожной карте реформ, то эксперт считает, что оно мало что значит.





«Министр Ермолович может быть вполне искренне нацелен на реформы, но на это нужно отмашка главы государства. Теоретически отсутствие денег со стороны России может подвинуть главу государства в направлении реформ – прежде всего, идет речь о неэффективном госсекторе предприятий, накопленном ими «плохом» доле. Надо встать и сказать, что «эффективная белорусская модель» оказалась провальной, мы признаем ошибки, и все будем делать по-другому. Честно говоря, далеко не уверен, что глава государства готов к таким заявлениям», – отметил Иосуб.





«В мире четко понимают, что с Минском можно работать только по дорожной карте. Шаг сделал – получи денежку»





Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил: когда Россия стала ставить дополнительные условия для выдачи кредита, белорусские власти решили, что его цена будет слишком высокой.





Тяжелый выбор Лукашенко, оставшегося без российских денег: реформы и китайские кредиты?





Фото: ucpb.org





В этой ситуации желание Минска получить китайский кредит понятно.





«В международной практике ставки по кредитам достаточно низкие. Вопрос в том, считает ли Китай Беларусь надежным заемщиком и нужно ли ему это? Китай всегда хочет что-то получить взамен. Но я бы не исключал, что стороны договорились на условиях, которые приемлемы для белорусской власти», – сказал Марголин.





Что касается сотрудничества с международными организациями, то все упирается в то, смогут ли в правительстве убедительно изложить доводы руководителю Беларуси.





«Рассчитывать на то, что международные организации дадут что-то под обещания, не приходится. Они имеют 25-летний опыт работы с белорусскими властями и четко понимают, что с Минском можно работать только по дорожной карте. Шаг сделал – получи денежку. Еще шаг – получи. А не сделал шаг – ничего не получишь. Но Лукашенко прекрасно понимает, что любые глубокие системные реформы несут определенную угрозу режиму его личной власти. Поэтому все зависит от убедительности правительства», – считает экономист.



