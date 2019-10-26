Это была, наверное, самая короткая агитационная встреча с избирателями, на которой побывал видавший многие политические кампании редактор сайта «Першы Рэгіён».

Встреча кандидата в депутаты по Ивацевичскому избирательному округу №11 Натальи Голуб, которую решил посетить редактор нашего сайта, проходила 25 октября в зале Ивацевичского лесхоза.

Кто кандидаты

Наталья Голуб – первый секретарь Берёзовской организации БРСМ, ей 32 года. Член Коммунистической партии Беларуси. В округ, по которому она баллотируется, входят Ивацевичский и часть Берёзовского районов.





Довольно молодая претендентка на высшее депутатское кресло, но нет никакого сомнения, что именно на нее делают ставку власти.





Посудите сами – в конкурентах у нее оппозиционер Валентин Лазаренков, представляющий Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада), а также Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея (которая выдвигается не первый раз, но не всегда доходила и до конца кампании, снимая свою кандидатуру).





В общем, чтобы делать на этом округе прогнозы – не надо и к бабке ходить.





Пускать ли прессу на встречу кандидата с избирателями?

Редактор встретился с Натальей Голуб, и сопровождавшим ее начальником штаба (Владимир Сергеев, действующий депутат Берёзовского райсовета), у порога здания лесхоза.





Корреспондент представился и сказал, что также пришел на встречу поприсутствовать, послушать, что говорят.





Наталья Григорьевна стала кому-то звонить, выяснять, можно ли присутствовать на встрече нашему журналисту, что, честно говоря, вызвало некое удивление.





Кандидат в депутаты Палаты представителей сомневается, пускать ли прессу на встречу с избирателями. Хм.





Корреспондент предоставил и удостоверение, кроме того пояснил, что и сам проживает на этом избирательном округе.





«А вы не оппозиция?» – спросили в итоге у нашего редактора.





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Ладно, получил разрешение (хотя оно и не требуется), прошли в зал заседаний лесхоза. Кандидат все еще смущается – спрашивает, кивая на фотоаппарат, будет ли снимать корреспондент. Конечно – и снимать, и на диктофон записывать.





«Работа работой, а обед – по расписанию»

На встрече присутствовало около 15 человек, работников лесхоза. Это был обеденный перерыв, вероятно, не все пожертвовали своим отдыхом ради политинформации.









«Украду у вас буквально пять минут времени, понимаю, что работа работой, а обед – по расписанию», – кандидат пообещала быть краткой.





Наталья Голуб в своем выступлении рассказала о себе, что у нее два высших образования, в том числе Академия управления при Президенте. Что имеет разряд по спортивному ориентированию на местности, является депутатом сельсовета, первым секретарем БРСМ Берёзы.





«Союз молодежи раскрыл во мне личные качества, деятельность в местных советах депутатов помогла ближе познакомиться с вами».





«Мы живем в нашей стране, мы должны делать наше будущее, определять нашу судьбу. И мы вместе будем создавать все условия для лучшей жизни».





«Я считаю, что каждая ваша идея, которая будет направлена на развитие региона, должна быть услышана и реализована».





«Главное в деятельности депутата – это забота о человеке, о его нуждах и потребностях».





«Если вы меня поддержите, я направлю все свои знания и возможности на решение следующих вопросов:





– благоустройство населенных пунктов, ведь мы живем в нашей стране, мы должны смотреть за качеством, за благоустройством;





– на лучшее качество оказания медицинских услуг, чтобы наши лекарства были по доступным ценам;





– будем поддерживать молодых специалистов, молодое поколение, таланты наши».





Далее Наталья Голуб сказала, что ее программу можно будет прочитать в государственной прессе.









Цифры

Наталья Голуб не слукавила – своим выступлением она действительно «украла» не более пяти минут времени.





9 минут 33 секунды длилось выступление вместе с ответами на вопросы.





Непосредственно выступление кандидата – 4 минуты 48 секунд.