Пожалуй, самая короткая агитационная встреча с избирателями: «А вы не оппозиция?»
Как редактор сайта «Першы Рэгіён» ходил на встречу с «провластной» кандидаткой в Ивацевичах.
Владимир Сергеев и Наталья Голуб
Это была, наверное, самая короткая агитационная встреча с избирателями, на которой побывал видавший многие политические кампании редактор сайта «Першы Рэгіён».
Встреча кандидата в депутаты по Ивацевичскому избирательному округу №11 Натальи Голуб, которую решил посетить редактор нашего сайта, проходила 25 октября в зале Ивацевичского лесхоза.
Кто кандидаты
Наталья Голуб – первый секретарь Берёзовской организации БРСМ, ей 32 года. Член Коммунистической партии Беларуси. В округ, по которому она баллотируется, входят Ивацевичский и часть Берёзовского районов.
Довольно молодая претендентка на высшее депутатское кресло, но нет никакого сомнения, что именно на нее делают ставку власти.
Посудите сами – в конкурентах у нее оппозиционер Валентин Лазаренков, представляющий Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада), а также Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея (которая выдвигается не первый раз, но не всегда доходила и до конца кампании, снимая свою кандидатуру).
В общем, чтобы делать на этом округе прогнозы – не надо и к бабке ходить.
Пускать ли прессу на встречу кандидата с избирателями?
Редактор встретился с Натальей Голуб, и сопровождавшим ее начальником штаба (Владимир Сергеев, действующий депутат Берёзовского райсовета), у порога здания лесхоза.
Корреспондент представился и сказал, что также пришел на встречу поприсутствовать, послушать, что говорят.
Наталья Григорьевна стала кому-то звонить, выяснять, можно ли присутствовать на встрече нашему журналисту, что, честно говоря, вызвало некое удивление.
Кандидат в депутаты Палаты представителей сомневается, пускать ли прессу на встречу с избирателями. Хм.
Корреспондент предоставил и удостоверение, кроме того пояснил, что и сам проживает на этом избирательном округе.
«А вы не оппозиция?» – спросили в итоге у нашего редактора.
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Ладно, получил разрешение (хотя оно и не требуется), прошли в зал заседаний лесхоза. Кандидат все еще смущается – спрашивает, кивая на фотоаппарат, будет ли снимать корреспондент. Конечно – и снимать, и на диктофон записывать.
«Работа работой, а обед – по расписанию»
На встрече присутствовало около 15 человек, работников лесхоза. Это был обеденный перерыв, вероятно, не все пожертвовали своим отдыхом ради политинформации.
«Украду у вас буквально пять минут времени, понимаю, что работа работой, а обед – по расписанию», – кандидат пообещала быть краткой.
Наталья Голуб в своем выступлении рассказала о себе, что у нее два высших образования, в том числе Академия управления при Президенте. Что имеет разряд по спортивному ориентированию на местности, является депутатом сельсовета, первым секретарем БРСМ Берёзы.
«Союз молодежи раскрыл во мне личные качества, деятельность в местных советах депутатов помогла ближе познакомиться с вами».
«Мы живем в нашей стране, мы должны делать наше будущее, определять нашу судьбу. И мы вместе будем создавать все условия для лучшей жизни».
«Я считаю, что каждая ваша идея, которая будет направлена на развитие региона, должна быть услышана и реализована».
«Главное в деятельности депутата – это забота о человеке, о его нуждах и потребностях».
«Если вы меня поддержите, я направлю все свои знания и возможности на решение следующих вопросов:
– благоустройство населенных пунктов, ведь мы живем в нашей стране, мы должны смотреть за качеством, за благоустройством;
– на лучшее качество оказания медицинских услуг, чтобы наши лекарства были по доступным ценам;
– будем поддерживать молодых специалистов, молодое поколение, таланты наши».
Далее Наталья Голуб сказала, что ее программу можно будет прочитать в государственной прессе.
Цифры
Наталья Голуб не слукавила – своим выступлением она действительно «украла» не более пяти минут времени.
9 минут 33 секунды длилось выступление вместе с ответами на вопросы.
Непосредственно выступление кандидата – 4 минуты 48 секунд.
15:05 27/10/2019
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