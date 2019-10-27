Столинский избирательный округ: интрига отменяется
Количество округов, где власти устроили интригу сразу с несколькими "своими кандидатами" уменьшилось.
В Столинском избирательном округе №16 снялась с выборов главный редактор местной районной газеты "Навіны Палесся" Елена Климушко. Таким образом, провластный кандидат остался один - действующий депутат Александр Боболович.
"Массовку" на этом округе составят представители БСДП (Г) и ЛДПБ. "Идеальная схема" сработала.
"Белорусский партизан"
12:21 27/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение