Столинский избирательный округ: интрига отменяется

В Столинском избирательном округе №16 снялась с выборов главный редактор местной районной газеты "Навіны Палесся" Елена Климушко. Таким образом, провластный кандидат остался один - действующий депутат Александр Боболович.





"Массовку" на этом округе составят представители БСДП (Г) и ЛДПБ. "Идеальная схема" сработала.



